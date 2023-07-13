Açık 30.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
TRT SPOR 13.07.2023 10:22

Maxi Gomez İspanyolların gündeminde

Trabzonsporlu Maxi Gomez Granada'nın gündemine girdi. Yeniden La Liga'ya yükselen kırmızı beyazlıların Uruguaylı golcüyü kadrosuna katmak istediği ileri sürüldü.

Maxi Gomez İspanyolların gündeminde

Trabzonspor'un Uruguaylı Golcüsü Maxi Gomez'e İspanya'dan yeni bir talip çıktı.

Yeniden La Liga'ya yükselen ve kadrosunu güçlendirmek isteyen Granada'nın 26 yaşındaki santrforu gündemine aldığı iddia edildi.

İspanyol basınında yer alan haberde Maxi Gomez'in Celta Vigo ve Valencia deneyimleri nedeniyle ligi tanıdığı ve gelişime açık bir futbolcu olduğu belirtildi.

Mali olarak zor durumda olan Trabzonspor'un bu durumu Granada'nın elini güçlendiriyor.

Maxi Gomez ile Granada'nın yanı sıra Deportivo Alaves ve Olympiakos gibi kulüplerde ilgileniyor.

Trabzonspor'a geçen sezon transfer olan Gomez, bordo mavili formayla 34 maça çıkıp 7 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

Celta Vigo Petkovic için devrede

Bu arada İspanyollar, Trabzonspor'u yakından ilgilendiren başka bir habere daha imza attı.

Celta Vigo'nun uzun zamandır bordo mavililerin transfer gündeminde yer alan Bruno Petkovic için devrede olduğu ileri sürüldü.

Trabzonspor, teknik direktör Bjelica'nın ısrarla istediği Hırvat santrfor için yapılan ilk görüşmelerde anlaşma zemini sağlayamamıştı.

Petkovic defterini henüz kapatmayan Karadeniz ekibinin ilerleyen günlerde hem tecrübeli futbolcuyla hem de Dinamo Zagreb ile yeniden pazarlığa oturması bekleniyor.

ETİKETLER
Trabzonspor Transfer Haberleri
Sıradaki Haber
Samsunspor Basketbol Matt Mooney'i kadrosuna kattı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:07
Küresel petrol arzı haziranda yaklaşık yarım milyon varil arttı
12:04
Küresel güç savaşları: Çin’in Orta Doğu’dan Afrika’ya genişleyen nüfuzu
12:09
Haydarpaşa Garı 2024'te hizmete alınacak
12:09
1 haftada 19 terörist etkisiz hale getirildi
11:59
Zelenskiy: İlk kez NATO yolunda Ukrayna için bir güvenlik temeli oluşturduk
11:55
Çin'den ikili ilişkileri düzeltmek için ABD'ye "somut adım" çağrısı
Oltu taşından Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un maketi yapıldı
Oltu taşından Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un maketi yapıldı
FOTO FOKUS
Yunanistan ile yeni dönem: Ziyaret trafiği arttı
Yunanistan ile yeni dönem: Ziyaret trafiği arttı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ