Maxi Gomez İspanyolların gündeminde

Trabzonspor'un Uruguaylı Golcüsü Maxi Gomez'e İspanya'dan yeni bir talip çıktı.

Yeniden La Liga'ya yükselen ve kadrosunu güçlendirmek isteyen Granada'nın 26 yaşındaki santrforu gündemine aldığı iddia edildi.

İspanyol basınında yer alan haberde Maxi Gomez'in Celta Vigo ve Valencia deneyimleri nedeniyle ligi tanıdığı ve gelişime açık bir futbolcu olduğu belirtildi.

Mali olarak zor durumda olan Trabzonspor'un bu durumu Granada'nın elini güçlendiriyor.

Maxi Gomez ile Granada'nın yanı sıra Deportivo Alaves ve Olympiakos gibi kulüplerde ilgileniyor.

Trabzonspor'a geçen sezon transfer olan Gomez, bordo mavili formayla 34 maça çıkıp 7 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

Celta Vigo Petkovic için devrede

Bu arada İspanyollar, Trabzonspor'u yakından ilgilendiren başka bir habere daha imza attı.

Celta Vigo'nun uzun zamandır bordo mavililerin transfer gündeminde yer alan Bruno Petkovic için devrede olduğu ileri sürüldü.

Trabzonspor, teknik direktör Bjelica'nın ısrarla istediği Hırvat santrfor için yapılan ilk görüşmelerde anlaşma zemini sağlayamamıştı.

Petkovic defterini henüz kapatmayan Karadeniz ekibinin ilerleyen günlerde hem tecrübeli futbolcuyla hem de Dinamo Zagreb ile yeniden pazarlığa oturması bekleniyor.