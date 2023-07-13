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Spor
AA 13.07.2023 09:26

A Milli Kadın Futbol Takımı hazırlık maçında Estonya ile karşılaşacak

A Milli Kadın Futbol Takımı, hazırlık maçında 14 Temmuz Cuma Estonya ile karşı karşıya gelecek.

A Milli Kadın Futbol Takımı hazırlık maçında Estonya ile karşılaşacak

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, hazırlık karşılaşmaları için Estonya'nın başkenti Tallinn'e giden A Milli Takım, rakibiyle Kadriorg Stadı'nda karşılaşacak. Müsabaka saat 19.00'da başlayacak.

Teknik direktörlüğünü Necla Güngör Kıragası'nın yaptığı A Milli Kadın Futbol Takımı'nın kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleciler: Selda Akgöz (Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET), Gamzenur Yaman (Galatasaray Petrol Ofisi), Kevser Gündoğdu (Eastern Michigan University)

Defans: Didem Karagenç (Beşiktaş Vodafone), İlayda Civelek (Galatasaray Petrol Ofisi), Dilara Deli (Charleroi), Gülbin Hız (ALG Spor), Cansu Nur Kaya (Fatih Vatan Spor), Eda Karataş (ALG Spor), Berna Yeniçeri (Galatasaray Petrol Ofisi), Ece Tekmen (ALG Spor), Ümran Özev (Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET​​​​​​​)

Orta saha-Forvet: Ebru Topçu (Galatasaray Petrol Ofisi), Busem Şeker (Fenerbahçe Petrol Ofisi), Meryem Cennet Çal (Fenerbahçe Petrol Ofisi), Emine Ecem Esen (Galatasaray Petrol Ofisi), Arzu Karabulut (ALG Spor), Miray Cin (Duisburg), Elif Keskin (Wulfz Fatih Karagümrük), Birgül Sadıkoğlu (Galatasaray Petrol Ofisi), Yağmur Uraz (Galatasaray Petrol Ofisi), Neslihan Demirdögen (Fatih Vatan Spor), Ece Türkoğlu (Old Dominion University)

Estonya ile 17 Temmuz Pazartesi günü bir hazırlık maçı daha yapacak milli takım, 18 Temmuz Salı günü Türkiye'ye dönecek.

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