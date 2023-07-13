Lebron James'ten emeklilik açıklaması

Los Angeles Lakers'ın geçen sezon Batı Konferansı final serisini Denver Nuggets'a karşı 4-0 kaybetmesinin ardından basketbola devam etme konusunu detaylıca düşüneceğini belirten LeBron James, kararını verdi.

"Oyunun hakkını veremeyeceğimi düşündüğüm zaman bırakacağım"

Geçen sezon Kareem Abdul-Jabbar'ı geçerek NBA tarihinin en skorer oyuncusu konumuna gelmesi nedeniyle ESPY Ödülleri'nde "En İyi Rekor Kıran Performans" ödülünü kazanan LeBron James, kariyeri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Yıldız oyuncu, Amerikan spor kanalı ESPN'in ödül töreninde, önümüzdeki sezon da Los Angeles Lakers forması ile NBA'de mücadele edeceğini söyledi.

"Sezon sonunda basketbol oynamaya devam edip etmeme konusunda kararsızdım. Kendi kendime bu oyunu hakkını vererek oynamaya devam edebilir miyim diye sordum. Aslında bu soruyu 2 yıldır kendime soruyorum. Oyunun hakkını veremeyeceğimi düşündüğüm zaman bırakacağım. Ancak o gün henüz gelmedi."

Gelecek sezon NBA'de 21. sezonunu geçirecek LeBron James; Dirk Nowitzki, Kevin Garnett, Robert Parish, Kevin Willis ve Vince Carter'ın ardından bunu başaran 6. oyuncu olacak.

Aralık ayında 39 yaşına basacak olmasına rağmen ligin üst düzey oyuncuları arasındaki yerini koruyan Lakers'ın yıldızı, 2022-2023'ün normal sezonunu 28,9 sayı, 8,3 ribaunt ve 6,8 asist ortalamasıyla tamamladı.

James, NBA'deki 19 yılında toplam 38 bin 652 sayı kaydetti.