Fransa'nın Nantes kentinde gerçekleştirilen organizasyonda 6 altın, 5 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplamda 13 madalya kazanan, kadınlarda takım halinde şampiyonluğa ulaşan milli sporcular, İstanbul Havalimanı'nda alkışlarla karşılandı.

Milli sporcuları Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TÖSSFED) Başkanı Birol Aydın ve diğer yetkililer, çiçeklerle karşıladı.

Görme engelli, down sendromlu ve zihinsel özel gereksinimi bulunan gençlerden oluşan "Farkband Grubu" da "Yanımda ol, benimle ol" şarkısıyla küçük bir gösteri sundu.

Birol Aydın: Hayallerimizin ötesine geçtik

TÖSSFED Başkanı Birol Aydın, tarihi bir gün yaşadıklarını belirtti.

"Hayallerimizin ötesine geçtik. Yıllar önce evlere kapatılan bu çocuklar, Fransa'da Avrupa şampiyonu oldu. Bir Türk sporcu, ilk kez şampiyonanın en iyi atleti seçildi. Bu başarılar, bu çocukların rol model olması açısından çok önemliydi."

[Fotoğraf: DHA]

Aydın, ay-yıldızlı sporcuların İstiklal Marşı'nın kabul edildiği 12 Mart'ta 4 kez milli marşı dinletme başarısı gösterdiklerini dile getirdi.

"Bize destek olan Cumhurbaşkanımıza, Gençlik ve Spor Bakanımıza, genel müdürlerimize çok teşekkür ederim. Devlet güçlüyse siz de güçlüsünüz. Devletimiz güçlü, özel sporcularımız güçlü. Özel sporcular bu bayrağı dünyanın her tarafında dalgalandırmaya devam edecek."

Esra Bayrak: Tokyo'da rakiplerim benden korksun

Şampiyonada en iyi kadın atlet seçilen Esra Bayrak, bu yıl düzenlenmesi planlanan 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'ndaki hedefine ilişkin, "Rakiplerime göre çok küçüğüm. Rakiplerim benden korksun. Ben geliyorum." dedi.

[Fotoğraf: DHA]

Milli sporcu, Fransa'ya gitmeden önce şehitler için altın madalya kazanacağına dair söz verdiğini anımsattı.

"Bu sözü tuttum. Buradan bütün şehit ailelerimize ve annelerimize 'başınız sağ olsun' diyorum. Acımız büyük. 4x400 bayrak yarışının altın madalyasını Cumhurbaşkanımıza takdim etmek istiyorum. 4x200 bayrak yarışının altın madalyasını federasyon başkanımıza takdim etmek istiyorum. Ay-yıldızlı bayrağı göndere çektirdiğim için çok mutlu ve gururluyum."