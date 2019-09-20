Geride kalan hafta itibariyle kamuoyu gündemini meşgul eden konuların tamamen dışında kalıp yeşil sahaya odaklanan sarı lacivertli futbolcular Aytemiz Alanyaspor maçını unutup Ankaragücü maçına odaklanarak çalışmalarını sürdürdü.

“Hiçbir maçın bir diğerinden farkı yok"

Ersun Yanal’ın öğrencileri kendi aralarında yaptıkları görüşmelerde “Hiçbir maçın bir diğerinden farkı yok. Adım adım ilerleyip her maça aynı konsantrasyonla ‘galibiyet’ parolasıyla yaklaşıp, disiplinden kopmadan tüm rakiplerimize karşı cevabımızı sahada elde edeceğimiz galibiyetlerle göstermeliyiz” düşüncesi öne çıktı.

Takımın deneyimli isimleri de “Şampiyonluk parolasıyla sezona başladık. Bu sözümüz artık bir hedef değil, bir zorunluluk. Camiamız bu sezon elde edeceğimiz şampiyonluğu sonuna kadar hak ediyor. Sezon başından bu yana rakiplerimizin puan kayıpları ortada. Biz ise her gün üzerine koyarak gideceğiz. Takım olarak kamp döneminden itibaren şampiyonluk sinerjisinin bizden yana olduğunu hissettik, bunu görüyoruz. Karşımıza çıkan tüm zorluklara rağmen bu hissin peşini bırakmamalıyız” değerlendirmesini yaptılar.

"Kazanarak geçtiğimiz haftayı unutturalım"

Kaptan Emre Belözoğlu, “Bize her zaman destek olan taraftarımızın önünde kazanarak geçtiğimiz haftayı unutturalım. Evimizde bize yakışan futbol oynayarak sahadan üç puanla ayrılalım ve derbi öncesi taraftarlarımızı mutlu edelim. İlk iki haftada olduğu gibi son ana kadar sahada mücadele ederek, kazanan taraf olalım” dedi.

‘Hocamızla birlikte daha önce başardık, şimdi yine başaracağız’ sözleriyle takımı motive eden sarı lacivertliler bu hırslarını ve takımdaki pozitif havayı etkileyici antrenman performanslarıyla hafta boyunca teknik ekibe göstererek karşılaşmaya hazır olduklarının sinyalini verdiler.

Kaynak: TRT Spor