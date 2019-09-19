Spor
Sakaryaspor Suat Kaya ile anlaştı19 Eylül 2019 Perşembe 09:22 - Son Güncelleme 19 Eylül 2019 Perşembe 10:06
TFF 2. Lig takımlarından Sakaryaspor, teknik direktörlük görevi için Suat Kaya ile anlaşmaya vardı.
Ligde son 3 haftada galibiyet yüzü göremeyen Sakaryaspor çareyi teknik direktör değişikliğinde bulundu.
Teknik direktör Abdullah Ercan ile yollarını ayırdıktan sonra arayışlarını sürdüren Sakaryaspor, Suat Kaya ile 1+1 yıllığına anlaşmaya vardığını açıkladı.
Kaya’nın bugün 11.00'de resmi imzayı atacağı bildirildi.
Suat Kaya son olarak 2016 yılında başına geçtiği Menemenspor'u 3 sezon boyunca çalıştırdı. Kaya aynı zamanda geçen sezon Menemenspor'un başında şampiyonluk sevinci yaşadı.
Sakaryaspor ligin ilk 3 haftasında 2 mağlubiyet, 1 beraberlikle sahadan ayrılmıştı.
Kaynak: TRT Spor
Etiketler: TFF 2. Lig suat kaya sakaryaspor