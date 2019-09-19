Spor

Sakaryaspor Suat Kaya ile anlaştı

19 Eylül 2019 Perşembe 09:22 - Son Güncelleme 19 Eylül 2019 Perşembe 10:06

TFF 2. Lig takımlarından Sakaryaspor, teknik direktörlük görevi için Suat Kaya ile anlaşmaya vardı.