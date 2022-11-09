Fransız L'Equipe gazetesinde yer alan haberde, Bayern Münih'in dün Werder Bremen'i 6-1 yendiği maçın 20. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Mane'nin Katar'a gitmesinin zor olduğu kaydedildi.

Tendonundan sakatlanan 30 yaşındaki futbolcunun birkaç hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. A Grubu'nda Senegal'in yanı sıra ev sahibi Katar, Hollanda ve Ekvador yer alıyor.

Liverpool'dan bu yaz Bayern Münih'e transfer olan Mane, tüm kulvarlarda 23 maçta forma giydi ve 11 gol attı.