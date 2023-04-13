Çok Bulutlu 10.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 13.04.2023 17:23

Sadio Mane Bayern Münih'te kadro dışı bırakıldı

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih, Senegalli yıldız oyuncusu Sadio Mane'nin "hatalı davranış" sergilediği gerekçesiyle Hoffenheim ile oynanacak karşılaşma öncesi kadro dışı bırakıldığını duyurdu.

Sadio Mane Bayern Münih'te kadro dışı bırakıldı
[DepoPhotos]

Bayern Münih Kulübünden yapılan açıklamada, Bundesliga'nın 28. haftasında 15 Nisan Cumartesi günü Hoffenheim ile oynanacak karşılaşmada 31 yaşındaki Sadio Mane'nin kadroda yer almayacağı belirtildi.

Bunun sebebinin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'in deplasmanda İngiltere temsilcisi Manchester City ile oynadığı karşılaşmadan sonra Mane'nin hatalı davranışı olduğunun aktarıldığı açıklamada, deneyimli futbolcuya ayrıca para cezası verileceği kaydedildi.

Alman basınında yer alan haberlere göre, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'in Manchester City'ye 3-0 yenildiği çeyrek final ilk maçının ardından soyunma odasında Mane ile takım arkadaşı Leroy Sane arasında tartışma yaşandı.

Bild gazetesinin haberinde, Mane'nin tartışma sırasında Alman milli futbolcu Sane'nin yüzüne vurduğu ileri sürüldü.

ETİKETLER
Almanya Bayern Münih Bundesliga
Sıradaki Haber
Taha Akgül 10. Avrupa şampiyonluğu için mindere çıkacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
17:51
ABD'li senatörden Tayvan'a 'silah satışını hızlandırma' sözü
17:49
Evlerine yıldırım düştü: Ev duman içinde kaldı, Bomba atıldı sandık
17:42
Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 8 trilyon 618 milyar lira oldu
17:34
AP bağlantılı yolsuzluk soruşturmasında suçlanan Yunan milletvekili şartlı tahliyeyi bekliyor
17:20
Dünyanın en gelişmiş insansı robotu GPT-4 ile birleşti
Selahaddin Eyyubi Camisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla yarın ibadete açılacak
Selahaddin Eyyubi Camisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla yarın ibadete açılacak
FOTO FOKUS
Dünyanın en gelişmiş insansı robotu GPT-4 ile birleşti
Dünyanın en gelişmiş insansı robotu GPT-4 ile birleşti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ