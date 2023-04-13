Taha Akgül 10. Avrupa şampiyonluğu için mindere çıkacak

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de 17-23 Nisan tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Güreş Şampiyonası'nda ilk olarak mindere çıkacak Serbest Milli Takımı, hazırlıklarını tamamladı.

Milli güreşçi Taha Akgül, Elmadağ Kamp Eğitim Merkezi'nde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, iyi bir hazırlık süreci geçirdiklerini vurgulayarak, "Takım olarak hazırız. Artık bunun bahanesi yok. Oraya gittiğimizde ülkemiz için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

[Fotoğraf: AA]

Taha, bireysel hedefiyle ilgili de konuştu.

"9 Avrupa şampiyonluğum var. Benim için bu sefer gerçekten çok anlamlı bir Avrupa Şampiyonası olacak. Serbest güreşte çift haneli rakamlara çıkabilmek gerçekten çok zor. Tabii ki bütün şampiyonluklarımın benim için ayrı bir değeri var. Ancak bu sefer altın madalya kazanırsam 10. Avrupa şampiyonluğum olacak. Dünyada serbest güreşte çok büyük bir rekabet var. Rusya, Dağıstan bölgesi serbest güreşin dünyadaki merkezi. Bizim sıkletlerimizde Rusya'dan sadece bir sporcu gelmiyor. Özellikle olimpiyat sürecinde transferler arttı. Şu an 10-12 Dağıstanlı, Rus sporcuyla mücadele ediyoruz. İşin rekabeti çok fazla ama önemli değil. Biz her zaman en iyi rakipleri yenerek şampiyon olduk. Milletimizin duasıyla şampiyonluğu kazanıp inşallah onlara çifte bayram hediye etmek istiyoruz. Sıkıntılı süreçlerden sonra ülke olarak da morale ihtiyacımız var."

Taha, geçen sene hem Avrupa hem de dünya şampiyonu olduğuna işaret etti.

"Serbest güreşte yılın en iyi güreşçisi seçildim. Bu yıla da Mısır'daki ranking turnuvasında altın madalya alarak başladım. Rakiplerimde 'Taha eski formuna geldi.' çekincesi olacaktır. Biz hedef sporcuyuz. Hiç kimse bizimle güreşmek istemez ama kurada çıktığımızda da maça ekstra motivasyonla çıkıyorlar. Favoriyiz, bize yenildiklerinde çok bir şey kaybetmiyorlar. 'Geçen senenin dünya şampiyonuna yenildim.' diyorlar. Ama biz kaybettiğimizde çok şey kaybediyoruz. O yüzden bizim yükümüz ağır ama üstesinden gelecek tecrübemiz var. Hakem düdüğü çaldıktan sonra heyecan, stres kalmıyor. Her şey senin istemene ve gayretine kalıyor. Bu gayret ve istek bizde var. Oraya çıktığımızda savaşçı ruha bürünüyoruz."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

Teknik direktör Topaktaş: Gurur duyacağımız bir takıma sahibiz

Serbest Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Metin Topaktaş, hazırlıkları tamamladıklarını ve yarın akşam şampiyona için yola çıkacaklarını dile getir erek, "Tabii ki hedeflerimiz, hayallerimiz var. Bunları gerçekleştirmek için elimizden ne geliyorsa antrenmanlarda yapmaya çalıştık." dedi.

Topaktaş, iyi bir kadroya sahip olduklarını vurguladı.

"Takımımızın içerisinde büyükler kategorisinde Avrupa ve dünya şampiyonalarında madalya kazanmış 7 sporcu var. Gerçekten Türk milleti, güreş ailesi olarak gurur duyacağımız bir takıma sahibiz. Başta Taha Akgül, Soner Demirtaş, Süleyman Atlı gibi şampiyonlarımız olmak üzere hepsiyle gurur duyuyoruz. Hedefimiz takım halinde ilk 3'te yer almak. Tabii ki en üst basmakta yer almak için mücadele edeceğiz. Bu yönde çalışmalarımızı sürdürdük. Eksiğimiz yok, hazırız."