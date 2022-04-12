Haber Giriş: 12 Nisan 2022 Salı 12:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sacramento Kings başantrenör Alvin Gentry'nin görevine son verdi
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Sacramento Kings'te başantrenör Alvin Gentry ile yollar ayrıldı.
Kings'in internet sitesinden yapılan açıklamada, geçici olarak başantrenörlük görevini yürüten Gentry ile yola devam etmeme kararı alındığı belirtildi.
Gentry, geçen yıl kasım ayında Luke Walton'ın yerine başantrenörlüğe getirilmişti.
Bu sezon Batı Konferansı'nda 30 galibiyet, 52 mağlubiyetle 12. sırayı alan Kings, 2005-2006 sezonundan bu yana süren play-off hasretine son veremedi.
Etiketler: NBA
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