Kings'in internet sitesinden yapılan açıklamada, geçici olarak başantrenörlük görevini yürüten Gentry ile yola devam etmeme kararı alındığı belirtildi.

Gentry, geçen yıl kasım ayında Luke Walton'ın yerine başantrenörlüğe getirilmişti.

Bu sezon Batı Konferansı'nda 30 galibiyet, 52 mağlubiyetle 12. sırayı alan Kings, 2005-2006 sezonundan bu yana süren play-off hasretine son veremedi.