Kadına şiddet olayları her geçen gün artarak devam ediyor. Görüntüler bu kez yeşil sahalardan geldi.

Brezilya alt liginde oynanan Nova Venecia-Desportiva maçında büyük bir skandala imza atıldı. Konuk takım teknik direktörü Rafael Soriano, kadın yardımcı hakem Marcielly Netto'ya kafa attı.

Soriano'nun yardımcı hakeme şiddet uygulama sebebi ise yok artık dedirten cinsten. İlk yarının erken bitirildiğini düşünen teknik adam, sahaya girdi.

Şiddetli itirazları sonrası sarı kart gören Soriano, sonrasında kadın yardımcı hakeme yöneldi. Araya girenleri önemsemeyen Soriano, bir anda Netto'ya kafa attı.

Teknik direktörden ilgin açıklama: Kadın olduğu için bunu kullanmak istiyor

Yaşananların ardından kırmızı kart gören teknik direktörün açıklamalarıyla oldukça ilginçti. Hakeme saldırmadığını iddia eden Soriano, "İsterse karakola gidelim. Kadın olduğu için bunu kullanmak istiyor. Ona dava açacağım." dedi.

Görevine son verildi

Desportiva kulübü olayın ardından teknik direktör Soriano'nun görevden alındığını duyurdu.

"Desportiva, kamuoyuna, özellikle kadınlara yönelik olmak üzere fiziksel, sözlü, ahlaki veya duygusal her türlü şiddeti reddettiğini bildirir."

Soriano, ayrıca 30 gün hak mahrumiyeti cezası da aldı.