Sarı-kırmızılı takımın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan Boey, sezon başında hazırlık kampında yer almamasına rağmen sergilediği başarılı performansla ilgili soru üzerine, "Takımdan ayrı olduğum sürede de çalışmalarımı bırakmadım. Sürekli çalışmalarıma devam ettim. Takımın iyi sonuçlar alması benim de parlamamı sağladı." dedi.

Takım arkadaşları Berkan Kurtlu ve Bafetimbi Gomis ile çok iyi anlaştığını anlatan Boey, transfer teklifi alıp almadığına yönelik soruyu, "Bu konuyu ben menajerime bırakıyorum. Şu anda sadece futboluma odaklanıyorum." şeklinde yanıtladı.

Kamerun asıllı Fransız futbolcu, Dünya Kupası'yla ilgili soru üzerine, "Umarım Kamerun, Fransa'nın gittiği gibi ileri gidebilir. Çok büyük bir organizasyon. Şu anda ben takımıma konsantre oluyorum. Umarım gelecekte ben de katılırım." değerlendirmesinde bulundu.

"Futbolda ne zaman ne olacağını bilemezsiniz"

Sacha Boey, kariyer planıyla ilgili soruya yanıt verdi.

"Futbolda ne zaman ne olacağını bilemezsiniz. Sezon başında takım içerisinde bile değildim ama şu anda iyi bir noktadayım. Benim için burada olmak önemli. Burada sezonu şampiyon olarak bitirmek önemli."

Boey, Süper Lig'deki son maçlarında Medipol Başakşehir karşısında aldıkları 7-0'lık galibiyetin önemli olduğunu vurguladı.

"Başakşehir maçı oynadığımız en iyi müsabakalardan biriydi. Zaten attığımız 7 gol bunun kanıtıydı. Şu anda iyi bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Aynı maçları her hafta tekrarlamak istiyoruz."

Sacha Boey, sezon başında Fenerbahçe'den teklif alıp almadığına yönelik soru üzerine ise "Fenerbahçe ile hiçbir şekilde iletişimim olmadı ve onlardan da bir teklif gelmedi." ifadelerini kullandı.