Milli eskrimci Beyza Halvacıay Bacak, 10 yıl önce başladığı eskrimde Türkiye birinciliğinin yanı sıra 2017'de Gençler Epe Dünya Kupası'nda beşincilik, 2018'de 15. Akdeniz Eskrim Şampiyonası'nda da takım ikinciliği elde etti.

Beyza, eskrim milli hakemi olan eşi İbrahim Bacak'ın her zaman kendisine destek olduğunu söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Beyza, her turnuva öncesi eşiyle antrenman yaptıklarını aktardı.

"Eşimle eskrim sporu sayesinde tanıştık. Eşimle müsabakalara gelmemiz çok güzel oluyor. Yurt dışı müsabakalarında hem gittiğimiz ülkeyi birlikte görme hem de beraber yarışma fırsatımız oluyor. Bu süreçte bizim için çok güzel anılar birikiyor."

Beyza Halvacıay, eşinin Eskişehir'e antrenör olarak atandığını, kendisinin çalışmalarına Konya'da devam ettiğini ancak bu durumun birbirlerine verdikleri desteği azaltmadığını dile getirdi.

[Fotoğraf: AA]

Hedeflerine ulaşmak için çalışmalarına devam ettiğini vurgulayan 24 yaşındaki milli sporcu, "Her sporcu gibi benim de hedefim olimpiyatta başarı elde edebilmek. Bunun için çalışmalara devam ediyoruz." dedi.

Beyza, yarışmalara eşiyle antrenman yaparak hazırlandığını belirterek, "Güç olarak benden üstün ama başarı olarak baktığımızda ben daha başarılıyım." ifadesini kullandı.

[Fotoğraf: AA]

İbrahim Bacak: Her şey Beyza'nın başarısı için

İbrahim Bacak ise eşiyle 7 yıl önce tanıştıklarını, birlikteliklerini evlilikle taçlandırdıklarını kaydetti. 27 yaşındaki İbrahim Bacak, mutlu bir yuvaları olduğunu anlattı.

"Antrenmanlarımızı beraber yapıyoruz. Beyza, benden başarılı bir sporcu fakat antrenmanda yendiğim zaman ben onur duyuyorum, onun biraz morali bozuluyor. Böyle tatlı telaşlar içindeyiz. Bazen kamp dönemlerinde ayrı kalıyoruz. Maçlara gidip geliyoruz. Kamp dönemleri oluyor. Ayrı kalmamız gerekiyor ama her şey Beyza'nın başarısı ve Türk milleti için. Beyza, milli takımda Türkiye'yi temsil ediyor. Yurt içi ve dışında bütün müsabakalara beraber gitmeye çalışıyoruz. Beyza'nın bir olimpiyat hedefi var, başarılı olursa ben de çok mutlu olurum."