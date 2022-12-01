Bordo-mavililerin Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada Antalya'da gerçekleştirdiği kampta basın mensuplarına açıklamada bulunan 35 yaşındaki oyuncu, geçen sene tarih yazdıklarını ifade etti.

Hamsik, hem ligi kazanıp hem de Süper Kupa zaferi yaşadıklarını hatırlattı.

"Takımımız için çok önemli anlardı. Geçmiş başarılar geçmişte kalıyor, önümüze bakmamız gerekiyor. İnanırsak bu sene de geçen sene yaptığımız başarıyı tekrarlayabiliriz."

Tecrübeli orta saha, aranın kendileri için önemli olacağını vurguladı.

"Verilen ara sezonun geri kalanına hep beraber hazırlanabilmemiz için iyi bir fırsat oldu. Geçen sene lige çok iyi bir başlangıç yapmıştık ve sonuna kadar bunu sürdürüp en tepede yer almıştık. Bu sene daha farklı oldu. Lig biraz daha yarışmacı. 8 takımın 7 puanlık farkla sıralandığını görüyoruz. Bizim de zirveyle aramızda 6 puan fark var. Kapanabilir bir fark, sadece çalışmamız ve inanmamız gerekiyor."

Hamsik, rakamlar üzerine bakılınca orta sahada rakibi karşılamada iyi olmadıklarının hatırlatılması üzerine konuştu.

"Bunun üzerine konuştuğunuzda iyi olmadığını görüyorsunuz ama bilinen bir söz vardır en iyi savunma yapan ligi kazanır, şampiyon olur. Bunun üzerine çalışacağız ve bu durumu daha iyi bir hale getireceğiz."

Futbol kariyerine devam edip etmeyeceğine sezon sonunda ailesiyle oturup karar vereceğini vurgulayan Hamsik, Dünya Kupası'na ilişkin de konuştu.

"Dünya futbolunda en büyük turnuvadan bahsediyoruz. Bir seyirci olarak tüm maçları izlemeye çalışıyorum. İki favorim var. Brezilya ve Arjantin'in iyi takımlar olduklarını ve kupayı kazanacaklarını düşünüyorum ama asla bilemeyiz. Hep beraber izleyip göreceğiz."

Trabzonspor hazırlıklarına devam etti

Trabzonspor, Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada hazırlıklarını sürdürdü.

Antalya'da bir otelde kampa bulunan bordo mavililer, otelin sahasında teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde günün ilk çalışmasını basın mensuplarına açık gerçekleştirdi.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmana, milli takımlarda yer alan Maxi Gomez ve Stryger Larsen, uzun süreli sakatlıkları bulunan Serkan Asan ile Dorukhan Toköz'ün yanı sıra burnundan ameliyat edilen Marc Bartra, sağ kasık bölgesinde kas spazmı yaşayan Yusuf Yazıcı, sağ alt arka adalesinde ağrı bulunan Jorge Djaniny, izinli Montassir Lahtimi ve kaleci Hakan Aydın katılmadı.

Pas yaparak süren idmanın devam eden bölümünde 5'e 2 top kapma çalışması gerçekleştirildi. Antrenman, hücum organizasyonları ve sonuçlandırma çalışmalarıyla tamamlandı.

Trabzonspor, hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek.