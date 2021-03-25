Haber Giriş: 25 Mart 2021 Perşembe 11:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ryan Donk Surinam Milli Takımı'nda "maçın adamı" seçildi
Galatasaray forması giyen Ryan Donk, Surinam Milli Takımı ile çıktığı ilk karşılaşmada golünü atarak "maçın adamı" seçildi.
Surinam Futbol Federasyonu tarafından "maçın adamı" seçilen kaptan 34 yaşındaki futbolcu, Surinam'ın Cayman Adaları'nı 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada takımının ikinci golünü atan futbolcu oldu.
Galatasaray Kulübü de Twitter hesabından yaptığı paylaşımla oyuncusunu kutladı. Paylaşımda "İlk maç, ilk gol ve maçın adamı! Tebrikler." ifadeleri kullanıldı.
Captain Donk Takes Home The Honours— Surinamese Football Federation (@OfficialSVB1920) March 25, 2021
by @legjevast.nl / @legjevast.nl_sport #SVBCIFA pic.twitter.com/gNw2S3PwLs
Etiketler: Galatasaray
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