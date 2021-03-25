Haber Giriş: 25 Mart 2021 Perşembe 10:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatayspor-Fenerbahçe maçına koronavirüs engeli
[Fotoğraf: AA]
Yapımı tamamlanan Hatay Stadı'nın açılışında oynanması planlanan Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe özel maçı, artan koronavirüs vakaları nedeniyle iptal edildi.
Hatayspor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, özel karşılaşma 27 Mart Cumartesi günü saat 16.00'da planlanmıştı.
"27 Mart Cumartesi günü saat 16.00'da ev sahipliğimizde oynanacak olan özel maç, ülkemizde Covid-19 vaka sayılarının artması nedeniyle iptal edilmiştir."
27 Mart Cumartesi günü saat 16.00'da ev sahipliğimizde oynanacak olan özel maç, ülkemizde Covid-19 vaka sayılarının artması nedeniyle iptal edilmiştir.— Hatayspor (@Hatayspor_FK) March 25, 2021
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.#AtakaşHatayspor
Etiketler: Hatayspor Fenerbahçe Koronavirüs
Sıradaki Haber
İlke Özyüksel Dünya Kupası'nda finale yükseldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz