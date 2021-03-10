Tenisin yaşayan efsanesi Roger Federer, yaklaşık 13 ay sonrasında kortlara dönüyor. 39 yaşındaki ünlü tenisçi, bu sezonki hedeflerinin Wimbledon ve Tokyo olimpiyat oyunları olduğunu açıkladı.

"Tokyo Olimpiyat oyunları benim için ana hedef"

Son maçına geçen sene Avustralya Açık'ta çıkan Ekselansları lakaplı tenisçi, geçirdiği operasyonlar sonrasında ağrılarından kurtulduğunu sağlıklı olarak kortlara döndüğünü belirtti.

"Tokyo Olimpiyat oyunları benim için ana hedef, sol dizimdeki sakatlık yüzünden Rio'ya gidememiştim. Umarım bu yılki olimpiyat oyunlarına kadar tamamen formda olurum ve dizimle ilgili sorunlarım tekrarlamaz."

Başarılı tenisçi, 2008'de çiftlerde olimpiyat altınına ulaşırken 2012'de teklerde gümüş madalya kazanmıştı.

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36 yaşındayken 1 numaraya yükselerek 'en yaşlı dünya 1 numarası' unvanını taşıyan Roger Federer, bu sezonki önemli hedeflerinden birinin 8 kez kazandığı Wimbledon olduğunu belirtti. İsviçreli raket, bu sezonki ilk maçına, Katar Açık'ta çıkacak.