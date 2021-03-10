Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 11'ini belirmeye çalışıyor. Hes Kablo Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdüren sarı kırımızılılarda, orta saha ve ileri uçta görev yapacak isimler henüz netleşmiş değil.

Orta sahada bu hafta yeri garanti olan isim, Taylan Antalyalı. Taylan'ın yanı sıra Gedson Fernandes'in de oynamasına kesin gözle bakılıyor.

İki futbolcunun dışında orta alanda formaya aday birçok isim bulunuyor. Fatih Terim, sağ kanatta Babel, Feghouli ve Kerem arasında tercih yapacak.

Sol kanattaki alternatifler ise Onyekuru ve Emre Kılınç. Tecrübeli teknik adam, orta sahanın merkezinde ise Arda Turan ve Etebo'dan birine görev verecek.

Teknik heyet, taktik antrenmanlar ve analizler sonrasında orta saha kurgusunu oluşturacak. Galatasaray’da, Hes Kablo Kayserispor maçında ileri uçta kim olacak sorusu da yanıt bekliyor.

Sakatlık sonrasında Demir Grup Sivasspor maçında 2 gol atan Falcao, geri döndüm mesajını verdi. Kayseri deplasmanı öncesinde Mustafa Muhammed'in de kırmızı kart cezası sona erdi.

İki formda golcüsü olan Fatih Terim, forvet kararını son taktik antrenmandan sonra verecek.