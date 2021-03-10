Fenerbahçe, Süper Lig tarihindeki en iyi deplasman performansını sergiliyor. Sarı lacivertli ekip, geride kalan 29 haftada dış sahada en fazla puan toplayan takım olarak dikkati çekiyor.

Fenerbahçe, 14 deplasman maçında 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. 3-0'lık İttifak Holding Konyaspor galibiyetiyle deplasmanda şimdiden 35 puana ulaşan sarı lacivertli ekip, tarihinde daha önce 6 kez bu puan barajını geçti.

Erol Bulut'un öğrencileri, kalan maçlarda Beşiktaş, Yeni Malatyaspor, Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor, MKE Ankaragücü ve Hes Kablo Kayserispor'a konuk olacak.

Lider Beşiktaş'ın 2 puan gerisinde averajla 3'üncü sırada olan Fenerbahçe, deplasmanda 35 puan barajını aştığı her sene ligi ilk ikide bitirdi.

1988-89, 1995-96, 2003-04 ve 2010-11 sezonlarında 35 puan barajını geçen sarı lacivertli ekip, şampiyon olmuştu.

2005-06 ve 2017-18 yıllarında da dış sahada 35 puan barajını aşan Fenerbahçe, bu iki sezonda ise ligi ikinci sırada tamamladı.