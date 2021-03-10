TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı'nın annesi Fatma Tatlı'nın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhume Fatma Tatlı'ya Allah'tan rahmet; Sayın Serdar Tatlı, ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Fatma Tatlı'nın cenazesinin bugün ikindi vakti kılınacak namazın ardından Şanlıurfa Harran Kapı Mezarlığı'nda toprağa verileceği bildirildi.