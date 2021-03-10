Haber Giriş: 10 Mart 2021 Çarşamba 13:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
MHK Başkanı Serdar Tatlı'nın acı günü
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Serdar Tatlı'nın annesi Fatma Tatlı vefat etti.
TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı'nın annesi Fatma Tatlı'nın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhume Fatma Tatlı'ya Allah'tan rahmet; Sayın Serdar Tatlı, ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Fatma Tatlı'nın cenazesinin bugün ikindi vakti kılınacak namazın ardından Şanlıurfa Harran Kapı Mezarlığı'nda toprağa verileceği bildirildi.
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