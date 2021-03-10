Haber Giriş: 10 Mart 2021 Çarşamba 13:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beşiktaş'ta Gökhan Töre sakatlandı
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Beşiktaş'ta Gökhan Töre'nin sağ alt baldırında gerilme tespit edildiği duyuruldu.
Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamaya göre, 8 Mart Pazartesi günü antrenmanda sağ alt baldır arka kısmında ağrı hisseden Gökhan Töre'nin Acıbadem Altunizade Hastanesinde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, soleus adalesinde gerilme (evre 1 strain) tespit edildi.
Siyah-beyazlı futbolcunun tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandı.
Gökhan Töre, bu sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Süper Lig'de 12 maçta forma giyemedi.
Gökhan Töre’nin Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirmehttps://t.co/0ExyxiJi55— Beşiktaş JK (@Besiktas) March 10, 2021
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