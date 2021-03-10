Borussia Dortmund forması giyen Erling Haaland, 20 yaşında olması karşın rekorları altüst etmeye devam ediyor.

Sevilla karşısında fileleri 2 kez sarsan Norveçli oyuncu, Şampiyonlar Ligi tarihinde 20 gole en çabuk ulaşan futbolcu oldu.

Haaland, bunu sadece 14 maçta başardı. Borussia Dortmundlu yıldız ayrıca 20 gol atan en genç oyuncu unvanını da eline geçirdi.

Genç golcünün kırdığı rekorlar bunlarla da sınırlı değil. Sevilla ağlarını 2 kez havalandırarak Borussia Dortmund'u çeyrek finale taşıyan Erling Haaland, Devler Ligi'nde üst üste 4 maçta 2'şer gol atan ilk futbolcu oldu.

Yıldız oyuncu, bu başarılarının yanı sıra Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 6 maçta rakip fileleri sarsan en genç futbolcu olarak da tarihe geçti.