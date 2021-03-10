Haber Giriş: 10 Mart 2021 Çarşamba 14:40Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Satrancın geliştirilmesi için çalışma başlatıldı
Türkiye Satranç Federasyonu ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri, satrancın gelişimini destekleyen iş birliği protokolü imzaladı.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, protokol törenine Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Emre Topoğlu, Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay ve Başkan Vekilli Fatih Maden katıldı.
Protokol kapsamında, Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde yer alan gençlik merkezleri ve kamplarında, satranç sporunun tanıtılması, sevdirilmesi, gençlerin zihinsel ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesine ilişkin çalışmalar yapılacak.
Ayrıca Gençlik Hizmetleri personeline, satranç, antrenörlük ve eğitmenlik kursu verilecek
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