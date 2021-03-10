Federasyondan yapılan açıklamaya göre, protokol törenine Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Emre Topoğlu, Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay ve Başkan Vekilli Fatih Maden katıldı.

Protokol kapsamında, Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde yer alan gençlik merkezleri ve kamplarında, satranç sporunun tanıtılması, sevdirilmesi, gençlerin zihinsel ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesine ilişkin çalışmalar yapılacak.

Ayrıca Gençlik Hizmetleri personeline, satranç, antrenörlük ve eğitmenlik kursu verilecek