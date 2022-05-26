Haber Giriş: 26 Mayıs 2022 Perşembe 17:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rizespor'da olağanüstü genel kurul kararı alındı
Çaykur Rizespor Kulübünde olağanüstü genel kurula gitme kararı alındığı duyuruldu.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, olağanüstü genel kurul toplantısı 12 Haziran Pazar günü saat 11.00'de İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
Kongrede çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı, 20 Haziran Pazartesi günü aynı yer ve saatte çoğunluğa bakılmaksızın yapılacak.
KONGRE İLANI| Çaykur Rize Gençlik Ve Spor Kulübü Derneği'nin 92. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Hakkında— Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) May 26, 2022
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Etiketler: Çaykur Rizespor
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