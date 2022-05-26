Beşiktaş’ta 29 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek olan başkanlık seçimlerinde mevcut Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulu listesini divan başkanlığına teslim etti.

Çebi, ilk görev süresini tamamladığını söyledi.

"1 hafta önce liste verdim, yeniledik ve ikinci listeyi teslim ettik. Beraber görev yaptığım bütün arkadaşlarıma candan teşekkür ediyorum. Çok zor süreçti, geçmişten daha zordu. Önümüzdeki olan süreçten de daha zor. Bu süreçte yanımda duran tüm yönetin kurulu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bir kısmıyla yollarımız şimdilik ayrıldı, yeni gelen arkadaşlarımız oldu. Camiamıza onlar da hizmet etmek istiyorlar. İnşallah onlar da başarılı olur. Gidenlere teşekkür ediyoruz, diğer adaya da teşekkür ediyoruz. Keşke daha fazla adayın olabildiği, yarışabildiği bir seçim olsaydı. Maalesef böyle oldu. Bunun etkenleri pandeminin ürettiği kriz, spor yasası zorlukları veya bize destek olmak anlamıyla 'devam etsin başkan' demek isteyenler olabilir. Keşke seçime girselerdi. İnşallah bundan sonraki dönemde daha çok kişinin katıldığı seçim süreçleri yaşarız. Allah hepimize her şeyin hayırlısını ve Beşiktaş’ımıza hayırlı olanı nasip etsin. Beşiktaş büyük bir camiadır. Camiamız tereddütte kalmasın. Her türlü zorluğun altından kalkacak yapıda, güçteyiz. Gelen giden yöneticiler cesaret abidesidir."

Ahmet Nur Çebi: Keşke daha fazla adayın olduğu bir seçim olsaydı. pic.twitter.com/ukiqfoJK7R — TRT Spor (@trtspor) May 26, 2022

Ahmet Nur Çebi'nin yönetim kurulu aday listesi şu isimlerden oluştu:

Asil üyeler: Engin Baltacı, Emre Kocadağ, Mehtap Mutluşan Ferah, Celal Aral, Serhan Çetinsaya, Murat Kılıç, Umut Tahir Güneş, Ali Bayrak.

Yedek üyeler: Bilgihan Cenk Sürmen, İbrahim Kemal Barış Dillioğlu, Seyit Ateş, Umut Şenol, Melih Arslan.