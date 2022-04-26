Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Tatan 26 Haziran 2021'den itibaren kulübe hizmet verdi.

Tatan'ın görevinden istifa ettiği aktarıldı.

"Fahri Tatan'a kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz."