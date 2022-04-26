Haber Giriş: 26 Nisan 2022 Salı 12:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rizespor Sportif Direktörü Fahri Tatan istifa etti
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un sportif direktörü Fahri Tatan istifa etti.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Tatan 26 Haziran 2021'den itibaren kulübe hizmet verdi.
Tatan'ın görevinden istifa ettiği aktarıldı.
"Fahri Tatan'a kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz."
Futbol Kamuoyuna Duyurulur— Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) April 25, 2022
26.06.2021 tarihinden bu yana kulübümüzde Sportif Direktörlük görevini sürdüren Fahri Tatan, görevinden istifa etmiştir.
https://t.co/w93ypREySD pic.twitter.com/wjiqwHoBcc
Etiketler: Çaykur Rizespor Süper Lig
Sıradaki Haber
Abdullah Avcı kariyerinin ilk şampiyonluğuna hazırlanıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz