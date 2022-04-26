Süper Lig'de daha önce Medipol Başakşehir ve Beşiktaş'ta görev yapan Avcı, Trabzonspor'da mutlu sona ulaşmaya yaklaştı.

Teknik adam olarak, 2004-2005 sezonunda Galatasaray PAF Takımı şampiyonluğu ve 2005'te 17 Yaş Altı Milli Takımı ile Avrupa şampiyonluğu yaşayan Avcı, 2006-2007 sezonunda o günkü adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u (Medipol Başakşehir) 1. Lig'den Spor Toto Süper Lig'e çıkardı.

Abdullah Avcı, geçen sezon ligin 8. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor maçından sonra göreve geldiği Trabzonspor'da 1 Süper Kupa başarısı yaşarken lig şampiyonluğuna da çok yaklaştı.

Avcı, teknik adamlık kariyerine 1999-2000 yılında futbolcu olarak da formasını giydiği İstanbulspor'da Ziya Doğan'ın yardımcısı olarak başladı ve bu kulüp bünyesinde görevini sürdürdü.

İlk kupasını 17 Yaş Altı Milli Takımı ile kazandı

2004-2005 sezonunda Galatasaray PAF Takımı'nı yaklaşık 1 yıl çalıştıran Avcı, aynı dönemde 17 Yaş Altı Milli Takımı'nda da teknik direktörlük görevi üstlendi.

Genç milliler, Avcı yönetiminde, İtalya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası finalinde Hollanda'yı 2-0 yenerek Türkiye'ye şampiyonluğu getirdi. Milliler, Peru'daki Dünya Gençler Futbol Şampiyonası'nda da dördüncü olmayı başardı.

Avcı, Haziran 2006'da o dönemdeki adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da görevine başladı. İstanbul ekibini Süper Lig'e taşıyan Avcı, 5,5 yıl görev yaptıktan sonra Kasım 2011'de A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğüne getirildi.

Milli takımda yaklaşık 2 yıl görevde kalan Avcı, 18 maçta takımın başında sahaya çıktı.

Medipol Başakşehir'de puan rekoru

Avcı, A Milli Takım ile Ağustos 2013'te yollarını ayırdıktan sonra Haziran 2014'te Medipol Başakşehir'de 5 yıllık sözleşmeye imza attı.

Teknik direktör Avcı yönetimindeki Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'e döndüğü ilk yılı 4. sırada tamamladı ve Avrupa kupalarına katıldı. Turuncu-lacivertliler, bir sonraki yılda da aynı dereceyi tekrarladı.

Abdullah Avcı'nın ekibi, 2016-2017'de ise 15 hafta zirvede kaldığı sezonu kulübün galibiyet ve puan rekorlarını da kırarak ikinci sırada tamamlamayı garantiledi. Avcı, İstanbul ekibine tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını da kazandırdı.

Abdullah Avcı kariyerinin en çok puanına ulaştı

Abdullah Avcı, bordo-mavili takımın başında en iyi dönemini yaşarken, en çok puan toplayarak kariyer rekorunu kırdı.

2016-17 sezonunda 34 maçta 73 puan toplayan Avcı, bordo-maviilerin başında ise sezon tamamlanmadan 34 maçta 76 puan toplayarak kariyerinin en çok puanını topladığı dönemi yaşadı.

Avcı, 532 günlük Trabzonspor kariyerinde Süper Kupa'nın ardından şampiyonluk kupası için gün sayıyor. 10 Kasım 2020'de Karadeniz ekibinin başına geçen tecrübeli teknik adam, 1.5 yıla yaklaşan görev süresinde bordo-mavili takımla, teknik adamlık kariyerinin en parlak dönemini yaşadı.

10 yıl çalıştırdığı Medipol Başakşehir ile 3 kez kapısından döndüğü Süper Lig şampiyonluğunu bu sezon Trabzonspor'un başında yaşamak için gün sayan Abdullah Avcı, teknik adamlık kariyerinin ise en yüksek puanını topladı.

En çok puanı toplayacak

Abdullah Avcı, kulüp kariyerinin en parlak dönemini de Trabzonspor'un başında yaşıyor. 58 yaşındaki teknik direktör, 34. haftalar itibariyle kariyerinin en yüksek puanına ulaşırken, 2016-17 sezonunda Başakşehir'in başında 34 maçta 73 puan elde etmişti.

Avcı, bordo-mavili takımın başında ise 34 maçta sezon tamamlanmadan 76 puana ulaşarak bu alanda kendi rekorunu kırdı.

Beşiktaş'ta 18 hafta görev yaptı

Avcı, 2019-2020 sezonunda Beşiktaş'ta 18 hafta takımın başında sahaya çıkarak kısa bir süre görev yaptı.

Beşiktaş, Abdullah Avcı'nın görev yaptığı 239 günlük sürede 28 karşılaşmaya çıkarken, bunların 14'ünde yenildi. Avcı, dönemindeki resmi maçlarda 11 kez kazanabilen Beşiktaş, 3 karşılaşmadan ise beraberlikle ayrıldı.

Siyah-beyazlılar, Süper Lig'deki söz konusu dönemde 18 karşılaşmada 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 yenilgiyle 30 puan toplayabildi.

[Fotoğraf: AA]

Trabzonspor'da 67 haftada şampiyonluk şansı

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde 67 haftada şampiyonluk yaşama fırsatı elde etti.

Bordo-mavili takım, bu hafta şampiyon olması halinde geçen sezon 10 Kasım 2021 tarihinde göreve getirilen Abdullah Avcı ile 37 sezonluk hasreti 535 günde sonlandırmış olacak.

Karadeniz ekibi, Avcı yönetiminde 66 karşılaşmada 40 galibiyet, 21 beraberlik alırken, sadece 5 mağlubiyet yaşadı ve başarılı bir grafik ortaya koydu.

Trabzonspor'da Süper Kupa başarısı yaşayan Abdullah Avcı, şampiyon olması halinde ikinci kez bordo-mavili takımda kupa mutluluğu yaşayacak.

İlk kez Trabzon dışından bir teknik adam ile şampiyonluğa yakın

Şampiyonluğu garantilemeye çok yaklaşan Trabzonspor, bu hedefini gerçekleştirmesi halinde ilk kez Trabzon dışından bir teknik adam ile bu başarıyı elde edecek.

En son lig şampiyonluğunu 1983-84 sezonunda elde eden Karadeniz ekibi, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ligin zirvesinde yer alarak 37 sezon sonra şampiyonluk hasretine son vermek istiyor.

Trabzonspor'un şampiyon olması halinde teknik direktör Abdullah Avcı, ilk kez İstanbul dışında çalıştırıcılık yaptığı bir takımda bu başarıyı göstermiş olacak. Bordo-mavililer de ilk kez Trabzon dışından bir teknik adam ile şampiyonluk yaşayacak.

[Fotoğraf: AA arşiv]

6 şampiyonluk 'yerlinin yerlisi' ile

Trabzonspor, daha önce tarihindeki 6 şampiyonluğu da Trabzonlu isimlerle yaşadı.

Bordo-mavili takım, 1975-76, 1976-77, 1979-80 ve 1983-84 sezonunda Ahmet Suat Özyazıcı, 1978-79 ve 1980-81 sezonunda ise Özkan Sümer döneminde mutlu sona ulaştı.

Trabzon dışından ilk teknik direktör

Abdullah Avcı, Trabzonspor'a şampiyonluk sevinci yaşatması halinde, ilk kez Trabzon dışından bir teknik adam bordo-mavili takıma bu başarıyı elde ettirmiş olacak.

Daha önce Ahmet Suat Özyazıcı ve Özkan Sümer ile olmak üzere 6 şampiyonluk yaşayan Karadeniz ekibi, böylelikle 7. şampiyonluğunu şehir dışından bir isimle yakalayacak.

Trabzonspor'da tüm şampiyonluklar da Türk teknik direktörlerle gelmiş olacak.