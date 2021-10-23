Haber Giriş: 23 Ekim 2021 Cumartesi 17:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rizespor Selim'le güldü
Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor, Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti ve ilk galibiyetini aldı.
Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi.
Çaykur Didi Stadı'nda oynanan karşılaşmada hakem Hüseyin Göçek görev yaptı.
Müsabaka, 2-1'lik Çaykur Rizespor üstünlüğüyle noktalandı.
Mücadelede perdeyi Çaykur Rizespor açtı. 11. dakikada Cemali'nin kaydettiği gol Karadeniz ekibini üstünlüğe taşıdı.
Kasımpaşa'nin cevabı ikinci yarıda geldi. 62. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Umut Bozok duruma dengeyi getirdi.
Maçta 90+11. dakika oynanırken Remy'nin kaleciden seken şutunu takip eden Selim Ay skoru belirledi: 2-1.
Bu galibiyetle puanını 4'e yükselten Çaykur Rizespor, ligdeki ilk zaferini elde etti.
6 puanda kalan Kasımpaşa ise 19. sırada konumlandı.
Etiketler: Çaykur Rizespor Kasımpaşa Süper Lig
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