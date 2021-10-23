Haber Giriş: 23 Ekim 2021 Cumartesi 14:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Altay Bayındır ve Osayi-Samuel'in cezaları onandı
[Fotoğraf: AA]
Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Fenerbahçeli oyuncular Altay Bayındır ile Bright Osayi-Samuel'in cezalarını onadı.
TFF'den yapılan açıklamada, Tahkim Kurulunun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dolayısıyla Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 3 maçtan men ve 13 bin lira para cezası verilen Osayi-Samuel'in cezasına ilişkin itirazı reddettiği belirtildi.
Tahkim Kurulunun, rakip takım taraftarlarına yönelik hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakadan men ve 13 bin lira para cezasına çarptırılan Altay Bayındır'ın cezasına ilişkin itirazı da reddettiği aktarıldı.
Etiketler: TFF Fenerbahçe
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