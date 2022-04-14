Haber Giriş: 14 Nisan 2022 Perşembe 12:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rizespor Kayseri deplasmanında
[Fotoğraf: AA arşiv]
Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 15 Nisan Cuma günü deplasmanda Yukatel Kayserispor ile karşılaşacak.
Karşılaşma, Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmayı Erkan Özdamar yönetecek.
Ligde son hafta sahasında İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 mağlup eden yeşil-mavililer, 32 maç sonunda 29 puan ile 18. sırada yer alıyor.
Rize temsilcisinde, Kubilay Kanatsızkuş dışında sakat oyuncu bulunmuyor. Sakatlıkları geçen Yusuf Sarı ve kaleci Gökhan Akkan'ın oynayıp oynamayacağına maç saati karar verilecek.
Yeşil-mavili oyuncular, son çalışmasını yaptıktan sonra akşam saatlerinde Kayseri'ye hareket edecek.
Etiketler: Çaykur Rizespor Kayserispor Süper Lig
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