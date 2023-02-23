Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe 16:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rizespor Hurk'u Gornik Zabrze'ye kiraladı
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Hollandalı futbolcusu Hurk'u Polonya'nın Gornik Zabrze Kulübü'ne kiraladığını duyurdu.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Anthony Edsel Johannes van den Hurk'un Gornik Zabrze'ye geçici transferi için anlaşmaya varılmıştır. Sporcumuza yeni takımında sakatlıksız, başarılı bir sezon diliyoruz." ifadesine yer verildi.
Hurk, Çaykur Rizespor formasını giydiği 12 maçta 2 gol attı.
Profesyonel futbolcumuz Anthony Edsel Johannes van den Hurk'un Polonya PKO Ekstraklasa ligi takımı Górnik Zabrze’ye geçici transferi için anlaşmaya varılmıştır.— Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) February 23, 2023
Sporcumuza yeni takımında sakatlıksız, başarılı bir sezon diliyoruz.
https://t.co/cCUPc9LDkn pic.twitter.com/YwZfauOEEd
Etiketler: Çaykur Rizespor Transfer Haberleri
Son Haberler
- 17:42
- 17:39
- 17:34
- 17:09
- 17:08
Sıradaki Haber
TFF transfer ve tescil döneminde değişikliği gitti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz