Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Anthony Edsel Johannes van den Hurk'un Gornik Zabrze'ye geçici transferi için anlaşmaya varılmıştır. Sporcumuza yeni takımında sakatlıksız, başarılı bir sezon diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Hurk, Çaykur Rizespor formasını giydiği 12 maçta 2 gol attı.