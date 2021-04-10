Karadeniz derbisinde kazanan çıkmadı. Trabzonspor bu sonuçla üst üste üçüncü maçından da beraberlikle ayrıldı.

86. dakikada Vitor Hugo ikinci sarıdan kırmızı kart görerek Trabzonspor'u 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Çaykur Rizespor 36, Trabzonspor ise 58 puana yükseldi.

Ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan mücadeleyi bordo-mavililer 2-1 kazanmıştı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

12. dakikada Boldrin'in sağ çaprazda rakibinden sıyrıldıktan sonra yaklaşık 30 metreden yaptığı vuruşta, top kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

24. dakikada kazanılan köşe vuruşunda sağ taraftan Baker'in ortasında iyi yükselen Hugo'nun kafa vuruşunda, kaleci Tarık Çetin'in kaleye yönelen meşin yuvarlağı son anda tokatladı, boşta kalan topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

31. dakikada defansın uzaklaştırmak istediği topa ceza yayı üzerinde Marlon'un vuruşunda, kaleci Tarık Çetin'in, soluna uzanarak çeldiği meşin yuvarlak Bakasetas'ın önünde kaldı. Bu futbolcunun arka direğe aşırtma vuruşunda kaleci Tarık Çetin, bu kez doksan tabir edilen yere uzanarak topu kornere gönderdi.

35. dakikada savunmanın hatasından yararlanan Bakasetas'ın ceza yayı üzerinde yerden vuruşunda, kaleci Tarık Çetin yatarak topu kornere çeldi.

38. dakikada kazanılan köşe vuruşunda Boldrin'in ön direğe ortasında, Samudio'nun kafa vuruşunda, kaleye paralel giden top az farkla yandan auta çıktı.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

52. dakikada Boldrin'in ara pasında sağ taraftan ceza sahası içerisine giren Baiano'nun yerden vuruşunda, top yandan dışarı çıktı.

56. dakikada Boldrin, ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta, sol köşeye giden topu kaleci Uğurcan Çakır, uzanarak kontrol etti.

58. dakikada sağ taraftan Yusuf Sarı'nın ortasında iyi yükselen Djaniny'in kafa vuruşunda, yerden seken topu direk dibinde kaleci Tarık Çetin kornere çeldi.

68. dakikada Marlon'un sol taraftan ceza sahası içerisine ortasında, Abdulkadir Parmak'ın kafa vuruşunda kaleci Tarık Çetin yatarak topa sahip oldu.

84. dakikada Baker'in yaklaşık 30 metreden sert şutunda, top az farkla yandan auta gitti.

KIRMIZI KART - 86. dakikada Trabzonspor'da Vitor Hugo, Michalak'a yaptığı faul sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

90+1. dakikada defansın uzaklaştırmak istediği topa yaklaşık 30 metreden Dokovic'in sert şutunda, üst direğe çarpan meşin yuvarlak oyun alanına geri döndü.

Karşılaşma, golsüz beraberlikle tamamlandı.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Moroziuk, Selim Ay, Talbi, İsmail Köybaşı, Dokovic, Yasin Pehlivan (Dk. 80 Michalak), Baiano (Dk. 60 Sabo), Samudio (Dk. 88 Fernando), Boldrin (Dk. 89 Abdullah Durak), Skoda (Dk. 60 Remy)

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Edgar, Hugo, Marlon, Flavio, Baker, Abdulkadir Parmak (Dk. 82 Berat Özdemir), Bakasetas, Yunus Mallı (Dk. 28 Yusuf Sarı - Dk. 89 Hosseini), Djaniny

Kırmızı kart: Dk. 86 Hugo (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 18 Yasin Pehlivan, Dk. 44 Baiano, Dk. 71 Selim Ay, Dk. 77 İsmail Köybaşı (Çaykur Rizespor) Dk. 73 Abdulkadir Parmak (Trabzonspor)