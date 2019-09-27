Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kazakistan'da sona eren Dünya Şampiyonası'nın ardından UWW, üç stilde dünya sıralamasını güncelledi.

Yeni sıralamada serbest stilde 4, kadınlarda 3 ve grekoromende 2 milli güreşçi seribaşı konumunda bulunuyor. 2020 yılındaki kıta şampiyonalarında (Avrupa Şampiyonası) ve sıralama turnuvalarında alınacak puanlara göre, Tokyo'da düzenlenecek 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'na seribaşı olarak katılan güreşçiler belli olacak.

Grekoromen stil 130 kiloda Rıza Kayaalp ve serbest stil 57 kiloda Süleyman Atlı'nın zirvede yer aldığı listede, serbest stil 125 kiloda Taha Akgül ile kadınlar 50 kiloda Evin Demirhan ikinci sırayı elde etti. Serbest stil 86 kiloda Fatih Erdin, grekoromen stil 82 kiloda Emrah Kuş ve kadınlar 55 kiloda ise Bediha Gün üçüncü sırada yer aldı.

Milli güreşçilerin dünya sıralamaları şöyle:

Serbest stil:

57 kilo Süleyman Atlı 1.

65 kilo Selahattin Kılıçsallayan 4.

74 kilo Yakup Gör 6.

79 kilo M.Nuri Kotanoğlu 6.

86 kilo Fatih Erdin 3.

97 kilo Baki Şahin 10.

125 kilo Taha Akgül 2.

Grekoromen:

60 kilo Kerem Kamal 7.

67 kilo Atakan Yüksel 7.

72 kilo Cengiz Arslan 7.

82 kilo Emrah Kuş 3.

97 kilo Fatih Başköy 7.

130 kilo Rıza Kayaalp 1.

Kadınlar:

50 kilo Evin Demirhan 2.

55 kilo Bediha Gün 3.

72 kilo Buse Tosun 4.

76 kilo Yasemin Adar 6.