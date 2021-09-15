Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, Sivasspor'un ligde geçen sezon salgından en çok etkilenen takımların başında geldiğini söyledi.

Kendisi ve takımdaki hemen hemen tüm futbolcuların Covid-19'a yakalandığını anımsatan Çalımbay, insanlara sürekli maske, mesafe ve hijyen çağırısı yaptıklarını belirtti. Çalımbay, salgınla mücadelede aşının önemine vurgu yaptı.

"Aşı mutlaka yapılması gereken bir şey. İnsanlar ilginçtir Covid-19'dan değil, aşıdan korkuyor. Bütün ülkelerde insanlar aşılanıyor. Onun için bizim de aşı yaptırmamız gerekiyor."

"Aşı yaptırmaktan korkmamak gerekiyor"

Çalımbay, Türkiye Futbol Federasyonunun koronavirüs tedbirleri kapsamında bazı önlemler aldığını ve bu tedbirler arasında aşısız taraftarların statlara alınmamasının da bulunduğunu hatırlattı.

"Az sayıda taraftarımız stada geliyor, biz daha fazla taraftarımızı stadımıza bekliyoruz çünkü biz bundan önceki sezon taraftarımızın desteğiyle çoğu maçımızı kazandık ve sahamızda namağluptuk, pandemi olana kadar hiç mağlubiyetimiz yoktu. Taraftarlarımız gücünü ve orada olduklarını hissettiriyorlardı. Onun için taraftara çok ihtiyacımız var."

"Artık deplasmanda bir avantajınız yok"

"Artık deplasmanda bir avantajınız yok. Geçen sezon deplasmana gittiğimizde taraftar yoktu ve maçlarımızı hazırlık maçı gibi oynuyorduk ama şimdi herkesin taraftarı var. İşte burada herkese iş düşüyor, önce taraftara iş düşüyor, hem kendi sağlığı için hem de takım için. Bir kere aşı yaptırmaktan korkmamak gerekiyor ve yaptırmak gerekiyor. Sonra kulüp olarak taraftarımız için yapmamız gereken bir şey varsa kulübümüz bunu yapacaktır. Taraftarımızla beraber olursak kolay kolay sahamızda maç kaybetmeyiz. Onun için burada yapılacak olan şey aşıdır. Aşıyı mutlaka, ne olursa olsun bir an önce yaptırmamız gerekiyor. Bu, hem takımımız hem sağlığımız hem de yakınlarımız için önemli."

Sivas Valisi Salih Ayhan, kırmızı-beyazlı ekibimize müzeyi gezdirerek müzedeki eserler hakkında bilgi verdi.



Müzedeki eserleri inceleyen sporcularımız, Sivas’ı daha yakından tanıma fırsatı bulduklarını belirttiler. pic.twitter.com/XMKBl3nWKd — Demir Grup Sivasspor (@SivassporKulubu) September 15, 2021

Çalımbay ve futbolcular "Şehir Müzesi"ni gezdi

Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay ve futbolcular, "Sivas Şehir Müzesi"ni ziyaret etti.

Tarihi Valilik Binası'nda kısa bir süre önce açılışı yapılan müzeyi gezen teknik heyet ve futbolcular, Sivas Valisi Salih Ayhan'dan bilgi aldı.

Ayhan, Sivas'ı her yönüyle anlatan müzenin günlük binin üzerinde ziyaretçiyi ağırladığını söyledi.

Sivas Şehir Müzesi'nin şehrin binlerce yıllık geçmişi, tarihi, gelenekleri ve kültürüne ışık tutan materyallerin bir araya getirilmesiyle oluşturulduğunu aktaran Ayhan, bölgenin en önemli müzelerinden birisi olduğunu ifade etti.

Müze ziyaretine Sivasspor Kulübü Asbaşkanı Faruk Taşseten de katıldı.