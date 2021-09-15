NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi, Kapadokya'ya birlikte geldiği dizi oyuncusu Ebru Şahin'e peribacaları arasında evlilik teklifinde bulunduğuna dair fotoğrafları sosyal medya hesabından "Evet dedi" notuyla paylaştı.

Şahin ise aynı fotoğrafları sosyal medya hesabından "Evet dedim" şeklinde takipçilerinin beğenisine sundu.

Nevşehir Valiliği de sosyal medya hesabından çiftin fotoğrafını, "Rüya gibi evlilik teklifi Kapadokya'da yapılır. 'Evet' demek için en doğru yer. Ebru Şahin ve Cedi Osman'ı tebrik ediyoruz." ifadeleriyle paylaştı.

Türkiye'nin doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile bilinen turizm merkezi Kapadokya, düğün albümü için objektif karşısına geçen çok sayıda yerli ve yabancı konuğa ev sahipliği yaparken, evlilik teklifini bu eşsiz manzarada yapmak isteyenleri de ağırlıyor.