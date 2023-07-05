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Spor
AA 05.07.2023 21:41

Rennes Doğan Alemdar'ı Troyes'a kiraladı

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Rennes, milli kaleci Doğan Alemdar'ı sezon sonuna kadar Ligue 2 takımlarından Troyes'a kiraladı.

Rennes Doğan Alemdar'ı Troyes'a kiraladı

Troyes'dan yapılan açıklamada, "Doğan Alemdar'ın kiralık olarak (satın alma opsiyonu olmadan) transfer edildiğini duyurmaktan mutluluk duyarız. Türk milli kaleci, 2023-2024 sezonunda mavi-beyazlılarda oynayacak." denildi.

20 yaşındaki kaleci, geçen sezon Rennes formasıyla 10 maçta oynadı.


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