Rennes Doğan Alemdar'ı Troyes'a kiraladı

Troyes'dan yapılan açıklamada, "Doğan Alemdar'ın kiralık olarak (satın alma opsiyonu olmadan) transfer edildiğini duyurmaktan mutluluk duyarız. Türk milli kaleci, 2023-2024 sezonunda mavi-beyazlılarda oynayacak." denildi.
20 yaşındaki kaleci, geçen sezon Rennes formasıyla 10 maçta oynadı.
????????????̆???????? ???????????????????????????? rejoint l'ESTAC sous la forme d'un prêt d'une saison sans option d'achat.— Stade Rennais F.C. (@staderennais) July 5, 2023
Cette saison, le portier international turc a également prolongé son contrat avec le SRFC jusqu'en 2027 !
Bonne saison Doğan ! pic.twitter.com/6BeNn6ncrs