Açık 27.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 05.07.2023 21:18

FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye çeyrek finale yükseldi

Basketbol FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Belçika'yı 62-59 yenen Türkiye, çeyrek finale yükseldi.

FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye çeyrek finale yükseldi

Milli takım, Türkiye'nin ev sahipliğindeki organizasyonda Konya'daki Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde oynanan son 16 turu maçında Belçika ile karşı karşıya geldi.

Maça iyi başlayan ve ilk periyodu 23-13 üstün tamamlayan Belçika, soyunma odasına 42-25 önde gitti.

İkinci yarıda arayı kapatmaya çalışan milliler, periyodun ortasına doğru farkı 9'a düşürse de (50-41) rakibi Belçika, üçüncü periyodu 52-43 önde tamamladı.

Maçın son dakikasında farkı kapatan milli takım, son saniyelerde Esra Güvenç'in 3 sayılık atışı ve ardından kullandığı serbest atışla sahadan 62-59 galip ayrıldı.

Çeyrek finale yükselen Türkiye, 06 Temmuz Perşembe günü saat 19.00'da İspanya ile karşılaşacak.


ETİKETLER
Basketbol Milli Sporcular
Sıradaki Haber
Bahçeşehir Koleji ABD'li oyun kurucu Tony Taylor'ı transfer etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:04
BM: Sudan'da yerinden edilen kişi sayısı 2,8 milyona ulaştı
20:44
ABD'de 4 Temmuz kutlamaları haftasında silahlı saldırılarda 15 kişi öldü
21:58
Ubinas Yanardağı patladı: 5 bin 500 metre lav ve kül püskürttü
20:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi
20:21
Bakan Güler, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias ile görüştü
20:17
Başbağlar Şehitleri Erzincan'da dualarla anıldı
Şanzelize'de turistlerin yerini demir bariyerler aldı
Şanzelize'de turistlerin yerini demir bariyerler aldı
FOTO FOKUS
Ubinas Yanardağı patladı: 5 bin 500 metre lav ve kül püskürttü
Ubinas Yanardağı patladı: 5 bin 500 metre lav ve kül püskürttü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ