FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye çeyrek finale yükseldi

Milli takım, Türkiye'nin ev sahipliğindeki organizasyonda Konya'daki Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde oynanan son 16 turu maçında Belçika ile karşı karşıya geldi.

Maça iyi başlayan ve ilk periyodu 23-13 üstün tamamlayan Belçika, soyunma odasına 42-25 önde gitti.

İkinci yarıda arayı kapatmaya çalışan milliler, periyodun ortasına doğru farkı 9'a düşürse de (50-41) rakibi Belçika, üçüncü periyodu 52-43 önde tamamladı.

Maçın son dakikasında farkı kapatan milli takım, son saniyelerde Esra Güvenç'in 3 sayılık atışı ve ardından kullandığı serbest atışla sahadan 62-59 galip ayrıldı.

Çeyrek finale yükselen Türkiye, 06 Temmuz Perşembe günü saat 19.00'da İspanya ile karşılaşacak.

18 Yaş Altı Kız Milli Takımımız, Belçika'yı 62-59'luk skorla mağlup ederek FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda Çeyrek Finale yükseliyor!#BizBirlikteyiz #FIBAU18Europe pic.twitter.com/9MJd8qTZPX