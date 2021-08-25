Haber Giriş: 25 Ağustos 2021 Çarşamba 21:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Real Sociedad, Norveçli futbolcu Sörloth'u kiraladı
[Fotoğraf: Reuters]
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Real Sociedad, Norveçli Alexander Sörloth'u sezon sonuna kadar kiraladı.
İspanyol ekibinden yapılan açıklamada, Almanya'nın Leipzig takımında forma giyen 25 yaşındaki golcü oyuncunun sezon sonuna kadar kiralandığı kaydedildi.
Norveçli futbolcu, 2019-2020 sezonunda Trabzonspor ile tüm kulvarlarda 49 maça çıkmış, 33 gol atmıştı.
Etiketler: İspanya Almanya Transfer Haberleri
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