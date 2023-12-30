Puslu 6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
TRT SPOR 30.12.2023 14:05

Real Madrid'den Kylian Mbappe'ye transfer teklifi

Real Madrid, Kylian Mbappe'ye transfer teklifi yapmaya hazırlanıyor. İspanyol basınında yer alan habere göre Fransız futbolcu ile ilk temas yeni yılın ilk haftasın kurulacak.

Real Madrid'den Kylian Mbappe'ye transfer teklifi
[Fotograf: Reuters]

Real Madrid, Paris Saint Germain forması giyen Kylian Mbappe için girişimlere başlıyor. Fransız ekibiyle sezon sonunda kontratı bitecek yıldız futbolcu için teklif hazırlandı.

Madrid'in Mbappe için 130 milyon euro imza parası vereceği iddia edildi. İspanyol gazetesi Marca'da yer alan habere göre başkent ekibi, Kylian Mbappe'ye senelik 26 milyon euro maaş önerecek.

Real Madrid, Fransız futbolcu ile ilk teması yeni yılın ilk haftasında kuracak. Mbappe, teklifi kabul etmesi halinde İspanyol ekibin en çok kazanan ismi olacak.

Paris Saint Germain formasıyla bu sezon 22 maça çıkan Kylian Mbappe, 21 gol ve 2 asist kaydetti.

ETİKETLER
Real Madrid Transfer Haberleri
Sıradaki Haber
Türkiye spor tarihini röportajlarıyla gelecek kuşaklara taşıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:11
Borsa'da yabancı yatırımcı beklentisi güçlü
15:09
Elektrik santrallerine kapasite mekanizması desteği
14:41
Dışişleri Bakanı Fidan, 2023'te dünyayı 5 kez turladı
14:25
İkinci kattaki evin duvarına kamyon çarptı
14:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretlerinde deprem bölgesi öne çıktı
15:14
Pençe Kilit'te PKK'ya ait çok miktarda silah ve mühimmat ele geçirildi
Edirne'de sis etkili oluyor
Edirne'de sis etkili oluyor
FOTO FOKUS
Pençe Kilit'te PKK'ya ait çok miktarda silah ve mühimmat ele geçirildi
Pençe Kilit'te PKK'ya ait çok miktarda silah ve mühimmat ele geçirildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ