Açık 29.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 23.09.2023 16:47

Real Madrid'de sakatlıktan dönen futbolcular kadroya girdi

İspanya'nın Real Madrid takımının teknik direktörü Carlo Ancelotti, yarın deplasmanda Atletico Madrid'e karşı oynanacakları Madrid derbisinde sakatlıktan çıkan futbolculardan Arda Güler ve Dani Carvajal dışında hepsinin kadroda olacağını açıkladı.

Real Madrid'de sakatlıktan dönen futbolcular kadroya girdi

Derbi öncesi son antrenmanını Madrid'deki tesislerinde yapan Real Madrid'de yaklaşık iki ay süren sakatlıktan çıkan Arda Güler dünden sonra bugün de takımla birlikte antrenmana çıktı.

Antrenmanın ardından basın toplantısı düzenleyen teknik direktör Ancelotti, sakatlıktan çıkan futbolcularla ilgili bir soruyu "Vinicius dünden beri takımla birlikte çalışıyor ve iyi bir kondisyon gösterdi. Maç kadrosunda olacak. Derbide nasıl bir rol oynayacağına ise yarın karar vereceğiz. Carvajal kadroda olmayacak. Diğerleri ise Arda Güler dışında iyi durumdalar. Mendy ve Ceballos tamamen iyileşti." diye yanıtladı.

Ancelotti, mide ağrısından perşembe günkü antrenmana katılmayan Jude Bellingham'ın da normale döndüğünü ve Atletico Madrid'e karşı forma giyeceğini söyledi.

Diğer yandan Real Madrid'de orta sahadaki yıldız futbolcuların rekabetiyle ilgili bir soruya ise İtalyan teknik adam şu cevabı verdi:

"Sadece Kross veya Modric değil Valverde ya da Tchouameni'yi de yedek kulübesinde bırakmak çok zor. Orta sahada rekabet çok fazla. Değişiklik yaptığımda futbolcunun üzgün çıktığını, yerine girenin de çok mutlu olduğunu görüyorum. Üzgün olmasını anlıyorum çünkü iyi oynamadığı için değiştirdiğimi düşünüyor. Oysa kulübede gerekli kaynaklarım olduğundan ve taze kan olması için değişiklik yapıyorum. Eğer yüzde 100'ü vermezlerse üzgün olmalılar. Özellikle yedekten girenler."

İspanyol basınında çıkan haberlerde, Arda Güler'in ekim ayındaki milli maç arasında (12-15 Ekim) Real Madrid'de maç kadrosuna gireceği öne sürüldü.

ETİKETLER
Arda Güler İspanya La Liga Real Madrid
Sıradaki Haber
Çaykur Rizespor Sivasspor'u ağırlıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:16
Azerbaycan hükümeti, Karabağ'daki Ermeni nüfus için yakıt gönderdi
17:13
Fransa'da saldırı hazırlığında olduğu şüphesiyle bir kişi yakalandı
17:11
Rusya: Ukrayna'da Batı'dan gelen silah ve zayıflatılmış uranyumlu mühimmat depolarını vurduk
17:07
Lübnan ordusu, "sınırı ihlal edip sis bombasıyla saldıran" İsrail ordusuna karşılık verdi
17:28
Biden: Silahlı şiddetin önüne geçmek için ilk federal birimi kuruldu
17:04
Tayvan’da fabrikada patlama: 5 ölü, 100’den fazla yaralı
Sonbaharın erken başladığı köy, fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor
Sonbaharın erken başladığı köy, fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor
FOTO FOKUS
Mehmetçik'ten Kıbrıs'ın güneyinde Akdeniz'de eğitim uçuşu
Mehmetçik'ten Kıbrıs'ın güneyinde Akdeniz'de eğitim uçuşu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ