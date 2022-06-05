Haber Giriş: 5 Haziran 2022 Pazar 17:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Real Madrid'de başantrenörü Laso kalp krizi geçirdi
[Fotoğraf: AA]
Real Madrid Erkek Basketbol Takımı'nın başantrenörü Pablo Laso'nun kalp krizi geçirdiği açıklandı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sabah rahatsızlanan 54 yaşındaki çalıştırıcının Sanitas La Moraleja Üniversitesi Hastanesine götürüldüğü bilgisi verildi.
İspanyol basınında çıkan haberlerde, Laso'nun durumunun stabil olduğu ve müşahede altında tutulduğu paylaşıldı.
Laso, 2011'den bu yana çalıştırdığı Real Madrid'i THY Avrupa Ligi'nde 2, İspanya liginde ise 5 kez şampiyonluğa taşıdı.
Etiketler: Real Madrid Basketbol
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