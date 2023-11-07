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Spor
AA 07.11.2023 17:12

Real Madrid Camavinga'nın sözleşmesini 2029'a kadar uzattı

İspanya 1. Futbol Ligi (LaLiga) takımı Real Madrid, 20 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu Eduardo Camavinga'nın sözleşmesini 30 Haziran 2029'a kadar uzattı.

Real Madrid Camavinga'nın sözleşmesini 2029'a kadar uzattı

İspanyol kulübünden yapılan açıklamada, "Camavinga ile 30 Haziran 2029'a kadar sözleşme uzatılması konusunda anlaşmaya varıldı." bilgisi verildi.

Camavinga, 2021 yılında henüz 18 yaşındayken Real Madrid'e transfer oldu ve 114 maça çıkarak ilk iki sezonunda 1 UEFA Şampiyonlar Ligi, 1 FIFA Dünya Kulüpler Kupası, 1 UEFA Süper Kupası, 1 LaLiga, 1 Copa del Rey ve 1 İspanya Süper Kupası olmak üzere 6 kupa sevinci yaşadı.


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