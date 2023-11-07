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Spor
AA 07.11.2023 15:51

Manuel Neuer'den Icardi'ye övgü: Korkusuz ve cesur bir oyuncu

Bayern Münih'in kalecisi Manuel Neuer, Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'nin korkusuz ve çok cesur bir oyuncu olduğunu söyledi

Manuel Neuer'den Icardi'ye övgü: Korkusuz ve cesur bir oyuncu
[Fotograf: AA]

Neuer, Galatasaray ile yarın oynayacakları UEFA Şampiyonlar Ligi maçı öncesi Allianz Arena'da düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada Mauro Icardi'ye övgülerde bulunarak, "Hepimiz Icardi'nin süper bir oyuncu olduğunu biliyoruz. Çok hızlı çıkışları var. Aynı zamanda duygusal da bir oyuncu. Korkusuz ve cesur bir oyuncu. Bunu penaltı kullanışında gördük." dedi.

"Beni bekleyenin ne olduğunun farkındayım"

Neuer, Icardi'nin güçlü bir forvet oyuncusu olduğunu vurgulayarak, "Savunmamız onu durdurmak için çaba sarf edecek. Beni bekleyenin ne olduğunun farkındayım." diye konuştu.

"Sahalara dönmekten mutluyum"

Alman kaleci, uzun bir süre sonra tekrar sahalara dönecek olmaktan mutlu olduğunu belirterek, "Uzun süren sakatlık dönemim sonrası şampiyonlar ligi maçıyla çim sahalara dönecek olmaktan dolayı çok mutluyum. Yarın dolu bir stadyumda Galatasaray gibi bir rakiple karşılaşacağımız için de ayrıca mutluluk duyuyorum." ifadelerini kullandı.

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Bayern Münih Galatasaray Şampiyonlar Ligi
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