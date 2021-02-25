Haber Giriş: 25 Şubat 2021 Perşembe 10:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Real Madrid avantajı son dakikada aldı
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında İtalyan ekibi Atalanta'ya konuk olan İspanyol devi Real Madrid, sahadan 1-0 galip ayrılarak rövanş için avantaj sağladı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda son 16 turu heyecanı yaşandı.
İspanyol ekibi Real Madrid, İtalya temsilcisi Atalanta'ya konuk oldu. Gewiss Stadı'ndaki karşılaşmanın 17. dakikasında Atalantalı Remo Freuler kırmızı kart gördü.
Real Madrid, maçın büyük bölümünü 10 kişi oynayan rakibini 86. dakikada Ferland Mendy'nin golüyle 1-0 mağlup etti.
İki karşılaşmanın da rövanşı, 16 Mart Salı günü oynanacak.
Etiketler: Şampiyonlar Ligi
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