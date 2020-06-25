Barış Pınarı Harekatı'yla terörden arındırılan Rasulayn'da gerçekleştirilen turnuvada 16 takım mücadele ederken, karşılaşmalar şenlik havasında oynandı.

[Fotoğraf: AA]

Turnuvanın final karşılaşmasında karşı karşıya gelen Aziziye Spor ve Muhatta Spor, maçı izleyenlere güzel anlar yaşattı. Turnuvada Aziziye Spor şampiyon oldu.

[Fotoğraf: AA]

Final maçını izleyen Şanlıurfa Gençlik ve Spor İl Müdürü Halil Eren, Rasulayn'da sporla savaşın izlerini silmeye çalıştıklarını söyledi. Eren, turnuvada emeği geçenlere teşekkür etti.

"Barış Harekatı Futbol Turnuvası'nın oynanmasında emeği geçenlere teşekkür ederiz. Bizim için katılım sağlayan tüm takımlar birinci gibidir. Ülkemizin sınırlarını ve Suriye'deki insanlarımızın canlarını koruyan Mehmetçiklerimize ne kadar teşekkür etsek azdır. Amaç sporun birleştirici gücünü göstermektir. Bu tür turnuvalarının devamının gelmesi için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak elimizden geleni yapacağız. Zevkli ve heyecanlı bir final maçı izledik."

Eren, dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları verdi.

[Fotoğraf: AA]