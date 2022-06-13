Haber Giriş: 13 Haziran 2022 Pazartesi 15:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rasmus Ankersen Göztepeli yetkililerle görüştü
[Fotoğraf: AA]
Göztepe Kulübü Başkan Vekili Talat Papatya, hisse devriyle ilgili görüşülen Sport Republic şirketinin kurucu ortaklarından Danimarkalı Rasmus Ankersen'le dün bir araya geldiklerini bildirdi.
Talat Papatya, Göztepe Sportif Yatırımlar AŞ sahibi Mehmet Sepil'in kulübün hisse devri ile ilgili görüştüğü Ankersen'in, İzmir'e geldiğini söyledi.
[Fotoğraf: DHA]
Hisse devri ile ilgili herhangi bir sorunun olmadığını, bürokratik işlemlerin sürdüğünü kaydeden Papatya, imza aşamasına gelindiğinde kamuoyuna bilgilendirme yapılacağını kaydetti.
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