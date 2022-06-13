Talat Papatya, Göztepe Sportif Yatırımlar AŞ sahibi Mehmet Sepil'in kulübün hisse devri ile ilgili görüştüğü Ankersen'in, İzmir'e geldiğini söyledi.

[Fotoğraf: DHA]

Hisse devri ile ilgili herhangi bir sorunun olmadığını, bürokratik işlemlerin sürdüğünü kaydeden Papatya, imza aşamasına gelindiğinde kamuoyuna bilgilendirme yapılacağını kaydetti.