Haber Giriş: 13 Haziran 2022 Pazartesi 14:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzonspor yeni sezon için 27 Haziran'da başlayacak
Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamlayan Trabzonspor, yeni sezon hazırlıkları için 27 Haziran Pazartesi günü toplanacak.
Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde 27 Haziran'da ilk olarak sağlık kontrollerinden geçtikten sonra antrenmanlara başlayacak.
Karadeniz ekibi, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapacağı antrenmanların ardından da 4 Temmuz'da yurt dışına gidecek.
Trabzonspor, Avrupa'da iki aşamalı gerçekleştireceği kamplardan sonra 30 Temmuz'da Demir Grup Sivasspor ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapacağı Turkcell Süper Kupa maçı için İstanbul'a dönecek.
Öte yandan, yurt dışı kamp için gidilecek ülkeler ise birkaç gün içinde netleşecek.
Etiketler: Trabzonspor Süper Lig
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