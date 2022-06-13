Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamada, Varna şehrinde düzenlenen şampiyonaya ümit, genç, yıldız ve büyükler kategorilerinde 23 ülkeden 520 sporcunun katıldığı belirtildi.

Milli sporcuların şampiyonayı, 7 altın, 7 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplam 19 madalyayla tamamladığı aktarıldı.

Madalya alan sporcular şöyle:

Yıldız erkekler:

Altın madalya: 45 kiloda Kerem Çolak, katada Mert Tayfun.

Yıldız kızlar:

Gümüş madalya: 45 kiloda Melike Akıl.

Bronz madalya: +50 kiloda Nisagül Büyük.

Ümit erkekler

Altın madalya: 50 kiloda Gürkan Duman, 70 kiloda Emir Bayram, +70 kiloda Arda Basma.

Gümüş madalya: 65 kiloda Ahmet Hakan Yücel.

Bronz madalya: 55 kiloda Halil İbrahim Karahan, 55 kiloda Ayhan Efeoğlu.

Ümit kadınlar

Altın madalya: 50 kiloda Selviniz Parlak.

Gümüş madalya: 60 kiloda Aysun Stef Durmaz.

Genç kadınlar:

Altın madalya: 55 kiloda Kübranur Tiryakioğlu.

Gümüş madalya: +65 kiloda Feyza Nur Utlu.

Genç erkekler:

Gümüş madalya: +80 kiloda Doğukan Kökoğlu.

Büyük erkekler:

Gümüş madalya: 60 kiloda İsmet Durmuş.

Bronz madalya: 70 kiloda Engin Uğur.

Büyük kadınlar:

Gümüş madalya: 65 kiloda Seda Gül.

Bronz madalya: 55 kiloda İrem Mingsar.