Danimarka'nın Vejle kentinde oynanacak maç, TSİ 19.00'da başlayacak. Müsabakayı Portekizli hakem Miguel Bertolo Nogueira yönetecek.

Gruptan çıkma şansı bulunmayan ay-yıldızlı takım, iki galibiyet, iki beraberlik ve üç mağlubiyet sonucunda topladığı 8 puanla 3. sırada yer alıyor.

Danimarka ise dört galibiyet, iki beraberlik ve bir yenilgi sonucunda elde ettiği 14 puanla 2. sırada bulunuyor.