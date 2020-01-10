"Eğer şüphe duymazsam başarılı olamam, şüphe başarımın en büyük etkenlerindendir."

Bu sözler, Teniste dünya 1 numarası olan Rafael Nadal'a ait.

İspanyol tenisçi, CBS kanalına verdiği röportajda kendiyle ilgili özel açıklamalarda bulundu.

"Çoğu atlet kuşku ve şüphenin kendini duraksattığını düşünür ancak bence tam tersi. Eğer şüphe duymuyorsanız, cahilsinizdir. İçinizdeki çağrıyı hissedemezsiniz, başarılı olamazsınız."

Rafael Nadal ayrıca, her sabah düzenli yaptığı antrenmanında, sol forehand ve çift elle yaptığı vuruşlara ekstra çalıştığını da söyledi.

Kaynak: TRT SPOR